Kızılhaç'tan esir takası için yeni dönem çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının bundan sonra gizli bir şekilde yapılması çağrısında bulundu.

ICRC'den yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 183 Filistinli ve Gazze'deki 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla esir takasının beşinci turunun tamamlandığı hatırlatıldı.

YENİ DÖNEM SİNYALİ

Esir takası operasyonlarının koşulları konusunda "endişe" duyulduğu belirtilen açıklamada, "Arabulucular da dahil olmak üzere tüm tarafları, gelecekteki esir değişimlerinin onurlu ve mahrem bir şekilde yapılmasını sağlamak için şiddetle sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Kızılhaç'ın gelecek esir takası turlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın girebilmesi için ateşkesin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.