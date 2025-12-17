Kızılhaç, Gazze'de hasar görmüş binaların sivillerin üzerine çökme riski konusunda uyarıda bulundu

Haberler

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında hasar gören binaların kötü hava koşulları nedeniyle çökmesinin siviller için büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkladı. Alternatif barınma imkanı bulunmayan sivillerin yaşamı tehlikede.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında hasar gören binaların olumsuz hava koşulları nedeniyle çökmesinin sivillerin hayatı için "ciddi bir tehlike" oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, alternatif barınma imkanlarının bulunmaması nedeniyle sivillerin İsrail'in yürüttüğü soykırım saldırıları sırasında hasar gören bu yapılarda kalmak zorunda olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17'den fazla konutun tamamen yıkıldığı, 90'dan fazla binada da ciddi kısmi çökmeler yaşandığı kaydedilirken, bu durumun "binlerce Filistinlinin hayatını doğrudan tehdit ettiği" aktarıldı.

"Şiddetli hava koşulları nedeniyle hasar gören binaların çökmesi ciddi bir risk oluşturuyor ve Gazze'deki can kayıplarını daha da artırıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, insani yardımın Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
