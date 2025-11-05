Haberler

Kızıldeniz Kökenli Zehirli Denizanası Popülasyonu Artıyor

İskenderun Körfezi'nde deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonu artış gösterdi. Uzmanlar, bu dönemde vatandaşların denizanalarına temasından kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde son günlerde deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonu arttı. Bununla birlikte denizanası zehirlenme vakalarında artış olduğu belirtildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi'nde deniz suyu sıcaklığının halen 24 santigrat derece dolaylarında seyrettiğini, bu durumun da Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonunu arttırdığını söyledi. Prof. Dr. Özcan, "Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İskenderun Körfezi'nde özellikle Kızıldeniz göçmeni zehirli denizanalarının popülasyonunda ciddi bir artışa yol açtı. Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor" dedi. Vatandaşların bu dönemde denizanalarına temas etmemesi gerektiğini belirten Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
