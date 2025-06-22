Kızıldeniz'de ABD Bağlantılı Gemilere Yüksek Tehdit Uyarısı

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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde ABD bağlantılı ticari gemilere yönelik yüksek tehdit bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki gerilimler ve Husilerin ABD'ye yönelik tehditleri dikkat çekiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde ABD bağlantılı ticari gemiler için yüksek tehdit bulunduğunu bildirdi.

UKMTO'dan yapılan tavsiye açıklamasında, bölgesel gerilimler nedeniyle seyrüseferin dikkatli yapılması ve önerilerin gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD bağlantılı ticari gemilere yönelik tehdidin Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde yüksek olduğu vurgulanan açıklamada tehdit sebebi olarak ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları, Yemen'deki Husilerin ABD'ye yönelik söylemleri ve "İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar" gösterildi.

Açıklamada, Husilerin ABD gemilerini hedef alacağına yönelik ifadelerden örnekler de paylaşıldı.

ABD bağlantılı olmayan gemiler için risk düşük olsa da tavsiye ve uyarıların takip edilmesi gerektiği ifadesi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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