Kızılcahamam Millet Bahçesinde tıbbi aromatik meyve yetiştirilecek

Ankara'daki Kızılcahamam Millet Bahçesinde, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek amacıyla Frenk üzümü, aronya ve Bektaşi üzümünün dikimi yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, millet bahçesinin ilçe halkının önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Her yaştan insanın kullandığı bahçeyi daha verimli hale getirmek için aromatik meyvelerin dikimini gerçekleştirdiklerini anlatan Acar, "Bir çok derde şifa olan bu özel meyveler millet bahçemizde olgunlaşacak. Şifa olsun inşallah." dedi.