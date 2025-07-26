Kızılcahamam'da Yangın: 8 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kızılcahamam'da Yangın: 8 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 8 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Belediye Başkanı, mağduriyetlerin giderilmesi için seferber olduklarını belirtti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 7 eve ve ağaçlara sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin ve bir helikopterin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 ev yandı.

Bölgede inceleme yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangının başladığı ilk andan itibaren tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "Ateş sadece evleri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Ancak birlik ve dayanışma ruhumuzla bu yarayı da birlikte saracağız. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için seferber olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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