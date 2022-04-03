Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor - Haberler

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Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ramazanda davulculuk yapan belediyenin tiyatro oyuncusu Selami Ergin, vatandaşları maniler söyleyerek sahura kaldırıyor.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ramazanda davulculuk yapan belediyenin tiyatro oyuncusu Selami Ergin, vatandaşları maniler söyleyerek sahura kaldırıyor.

Başına taktığı fes ve giydiği yöresel kıyafetiyle görev yaptığı mahalleye giden Kızılcahamam Belediyesinin tiyatro oyuncusu Ergin, ramazanda manilerle vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

Öte yandan Kızılcahamam Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ramazanda 7 tiyatro gösterisini vatandaşlarla buluşturacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, ramazanda tiyatro gösterilerinin sergileneceğini belirterek, "İnşallah değerli halkımızı etkinliklerle dolu bir yaz sezonu bekliyor. Kızılcahamam'ımız, hizmetlerin en güzeline layık." ifadesini kullandı.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam, Tiyatro, Ankara, Güncel, Haberler

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