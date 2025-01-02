Kızılcahamam'da Soğuksu Bungalovları Ziyaretçilerini Bekliyor

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Soğuksu Milli Parkı sınırlarında yapılan bungalovlar ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, doğanın tüm güzelliklerini koruyarak hayata geçirdikleri Soğuksu Bungalovlarının, ilçenin turizmini bir adım daha ileri taşıyacağını belirterek, "Yerli ve yabancı misafirlerimizi bu benzersiz tesisi keşfetmeye davet ediyoruz. Amacımız, Kızılcahamam'ın doğasını ve huzurunu tüm dünyaya tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Acar, bungalovların, şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğanın kalbinde huzur bulmak isteyen tüm misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.