Kızılcahamam'da Soğuksu Bungalovları Ziyaretçilerini Bekliyor
Kızılcahamam Belediyesi'nin Soğuksu Milli Parkı sınırlarında inşa ettiği bungalovlar, doğanın güzelliklerini koruyarak turizmi canlandırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Süleyman Acar, yerli ve yabancı ziyaretçileri bu benzersiz tesisi keşfetmeye davet etti.
Kızılcahamam Belediyesi tarafından Soğuksu Milli Parkı sınırlarında yapılan bungalovlar ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, doğanın tüm güzelliklerini koruyarak hayata geçirdikleri Soğuksu Bungalovlarının, ilçenin turizmini bir adım daha ileri taşıyacağını belirterek, "Yerli ve yabancı misafirlerimizi bu benzersiz tesisi keşfetmeye davet ediyoruz. Amacımız, Kızılcahamam'ın doğasını ve huzurunu tüm dünyaya tanıtmak." ifadelerini kullandı.
Acar, bungalovların, şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğanın kalbinde huzur bulmak isteyen tüm misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.