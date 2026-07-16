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Kızılcahamam'daki Hanımlar Sanat Sokağı'nda kadın emeği ekonomiye dönüşüyor

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Kızılcahamam'da kadınların üretime katılımını desteklemek için kurulan Hanımlar Sanat Sokağı, el sanatları atölyeleri ve eğitimlerle kadın emeğini ekonomik değere dönüştürüyor. Ayrıca Büyük Kaplıca bir yılda 116 bin ziyaretçi ağırladı.

Kızılcahamam'da kadınların üretime katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan Hanımlar Sanat Sokağı, el sanatları, eğitim ve yerel üretimin bir araya geldiği merkezlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Millet Bahçesi içerisindeki Hanımlar Sanat Sokağı'nda el işi, çini ve seramik, soft kumaş, geleneksel el sanatları ile giyim onarım atölyeleri bulunuyor. Kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, satışa çıkarılarak kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor.

Eğitim merkezi olarak da hizmet veren Hanımlar Sanat Sokağı'nda, farklı yaş gruplarındaki kursiyerlere alanında uzman eğitmenler tarafından el sanatları ve üretim teknikleri üzerine eğitimler veriliyor.

Yaz döneminde 17.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler öğrendikleri tekniklerle kendi ürünlerini tasarlama ve sergileme fırsatı buluyor.

Öte yandan, ilçenin turizm rotasında yer alan Kızılcahamam Büyük Kaplıca, açılışının üzerinden geçen bir yıl içinde 116 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: AA / Minel Çavuşoğlu
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