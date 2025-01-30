Kızılcahamam'da Geleneksel Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Kızılcahamam Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için 3. Geleneksel Millet Bahçesi Sıra Gecesi etkinliği düzenledi.

Kızılcahamam Millet Bahçesi'ndeki programa katılan öğrenciler, türküler okuyup çiğ köfte yoğurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı konuşmada, gelenekleri yaşatırken çocukları da bu kültürle buluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Sıra gecesinin sadece müziğin ve lezzetin buluştuğu bir etkinlik olmadığını dile getiren Acar, "Aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi. Çocuklarımızın bu coşkuya katılması, onların kültürümüzü tanıması ve sahiplenmesi açısından çok kıymetli. Bugün onların heyecanına ortak olmak, birlikte çiğ köfte yoğurup türküler söylemek benim için de büyük bir mutluluktu." diye konuştu.