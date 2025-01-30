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Kızılcahamam'da Geleneksel Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Kızılcahamam'da Geleneksel Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi
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Kızılcahamam Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için 3. Geleneksel Millet Bahçesi Sıra Gecesi etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, türküler söyleyip çiğ köfte yoğurdu. Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğin kültürün yaşatılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kızılcahamam Belediyesi, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için 3. Geleneksel Millet Bahçesi Sıra Gecesi etkinliği düzenledi.

Kızılcahamam Millet Bahçesi'ndeki programa katılan öğrenciler, türküler okuyup çiğ köfte yoğurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı konuşmada, gelenekleri yaşatırken çocukları da bu kültürle buluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Sıra gecesinin sadece müziğin ve lezzetin buluştuğu bir etkinlik olmadığını dile getiren Acar, "Aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi. Çocuklarımızın bu coşkuya katılması, onların kültürümüzü tanıması ve sahiplenmesi açısından çok kıymetli. Bugün onların heyecanına ortak olmak, birlikte çiğ köfte yoğurup türküler söylemek benim için de büyük bir mutluluktu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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