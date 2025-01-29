Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı

Kızılcahamam'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Kızılcahamam'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 3 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Kaygı, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yetkililerden bilgi aldı.

Acar, Kaygı ailesine geçmiş olsun dileyerek, gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Acar, daha sonra Kaygı'yı tedavi altına alındığı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
img

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
img

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.