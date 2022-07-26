Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı

Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyenin araç filosuna 41 ayda 41 araç kazandırdıklarını bildirdi.

 - Güncelleme:

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyenin araç filosuna 41 ayda 41 araç kazandırdıklarını bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "41 kere maşallah. 41'inci ayda 41'inci aracımız karşınızda. Araç filomuza kazandırdığımız araç, hafriyat kamyonu. Belediye envanterimize yeni kazandırdığımız aracımızı başta kar küreme çalışmalarımız olmak üzere pek çok alanda kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Acar, araçların belediye bünyesine kazandırılmasında destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti. ???????

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title