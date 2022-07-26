Kızılcahamam Belediyesine 41 araç kazandırıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyenin araç filosuna 41 ayda 41 araç kazandırdıklarını bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "41 kere maşallah. 41'inci ayda 41'inci aracımız karşınızda. Araç filomuza kazandırdığımız araç, hafriyat kamyonu. Belediye envanterimize yeni kazandırdığımız aracımızı başta kar küreme çalışmalarımız olmak üzere pek çok alanda kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Acar, araçların belediye bünyesine kazandırılmasında destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti. ???????