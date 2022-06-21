Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti

AA - Osman Karaslan - Güncel
 - Güncelleme:
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Ali Burak Kocaoğlu'nu kabul etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Ali Burak Kocaoğlu'nu kabul etti.

Acar, Kocaoğlu'nu yeni görevinde tebrik ederken eski gençlik kolları başkanı Taha Sarı'ya da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Süleyman Acar, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Ali Burak Kocaoğlu kardeşimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Süleyman Acar Kızılcahamam Ali Burak gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title