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Kızılay Vezirköprü Şubesinden yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara ziyaret

Kızılay Vezirköprü Şubesinden yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara ziyaret
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Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti, hediyeler verdi ve eğitimlerinde başarı diledi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, ilçede devam eden yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kurtoğlu, devam eden yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kızılay yöneticileri, çocuklara hediyeler vererek eğitimlerine başarı dileğinde bulundu.

Kurtoğlu, yaz Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi gelişimine önemli katkı sunduğuna işaret ederek, "Yaz Kur'an kurslarımızda eğitim gören evlatlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtoğlu, Kızılay'ın sadece afet ve insani yardım faaliyetleriyle değil, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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