Kızılay, Suriye'de 77 bin kişiye iftarlık dağıtıyor

Kızılay tarafından Suriye'de çadırlarda ve kamplarda yaşayan 77 bin kişiye iftarlık dağıtılıyor.

Kızılay Genel müdürü İbrahim Altan, Suriye'de pek çok alanda yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ının Ramazan ayında 77 kişiye iftarlık verdiklerini ifade etti. 30 binden fazla aileye gıda desteği verdiklerini aktaran Altan, "12 yetim kampımızda 3 bin yetimimiz var onların gıda, beslenme, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşık 30 bin paket ekmek dağıtıyoruz. Bin 396 tane kamp var bunların bir kısmı kayıt altında bir kısmı ise insanların kendi imkanları ile kurdukları kamplar ve bun kamplardan bize talep gelmesi durumunda yardım ediyoruz" dedi.

Kızılay olarak 11 yıldır bu bölgede sıkıntı çeken Suriyeli vatandaşlara yardım ettiklerini ifade eden Altan, "Briket evler büyük bir proje AFAD'ın koordinesinde ilk başta 10 bin, 20 bin derken şu anda 60 binlere çıkan bir briket ev oluştu. Projeleri tamamlanmak üzere olan evlerimiz Bayram sonrası sahiplerine teslim edilecek "dedi.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan/İHA)