Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuşması Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması ANKARA - 15... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuşması Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın konuşması Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda program düzenlendi. (2) AA / Çağrı Korucu - Güncel Demokrasi Kızılay Güncel Haberler

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