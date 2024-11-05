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Kızılay Haftası Etkinlikleri Hüyük'te Düzenlendi

Kızılay Haftası Etkinlikleri Hüyük'te Düzenlendi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerinde öğrencilere Kızılay faaliyetleri anlatıldı. Etkinlikte öğrencilere broşürler dağıtılarak, yardımseverlik ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kızılay faaliyetleri anlatıldı.

İlçe merkezinde Türk Kızılay Hüyük Temsilciliği tarafından Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kızılay kültürünü yaygınlaştırmak ve yardımlaşmayı öğrenmiş nesiller yetiştirmek amacıyla bilgi verildi.

Kızılay gönüllüleri tarafından "Nesiller Değişir Hilal'e Adanmış Yürekler Değişmez" sloganıyla öğrencilere Türk Kızılayı'nın kuruluşu ve yaptığı faaliyetler anlatılarak broşür dağıtıldı.

Öğrencilere, Türk Kızılay amblemli kızılay kolluğu, balon, rozet, ve şapkadan oluşan hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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