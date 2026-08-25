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Kızılay Başkanı Gazze Yardımları İçin El-Ariş'te

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’ye yönelik insani yardımların önemli bir bölümünü sevk ettikleri Mısır’ın El-Ariş Limanını ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik insani yardımların önemli bir bölümünü sevk ettikleri Mısır'ın El-Ariş Limanını ziyaret etti.

El-Ariş Limanı ziyaretinde Yılmaz'a, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de eşlik etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, ziyaretin ardından Gazze'ye gönderilmek üzere bekleyen yardım malzemelerinin bulunduğu Kızılay depolarını gezerek bilgi aldı.

Türk Kızılay, Gazze'ye yönelik insani yardımların önemli bir bölümünü Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden sevk ediyor.

Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere Türkiye'den yola çıkan İyilik Gemileri, önce El-Ariş Limanı'na ulaşıyor. Yardım malzemeleri El-Ariş'teki depolara indirildikten sonra tırlara yükleniyor ve sınır kapılarına doğru yola çıkıyor.

Kaynak: AA
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