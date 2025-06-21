Kızılay'dan Öğrencilere Karne Hediyesi Bisiklet

Kızılay'dan Öğrencilere Karne Hediyesi Bisiklet
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Şarkışla'da Türk Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi 11 öğrenciye bisiklet hediye etti. Hayırseverin bağışladığı bisikletler, karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından 11 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.

İlçedeki bir hayırseverin bağışladığı 11 bisiklet, Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, bağışın gizliliğine ve öğrencilerin mahremiyetine önem verdiklerini söyledi.

Hayırsevere teşekkür eden Yılmaz, "İhtiyaç sahibi olarak belirlenen öğrencilerimize, karne hediyesi olarak teslim edilmek üzere 11 bisikletin dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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