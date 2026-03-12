Haberler

Erciyes Üniversitesinde Kızılay Butik Giyim Merkezi açıldı

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi ile Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Kızılay Butik Giyim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törene üniversite yönetimi ve belediye temsilcileri katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Kızılay Butik Giyim Merkezi açıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi arkasındaki merkezin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Büyükkılıç, ERÜ'nün şehrin gururu olduğunu belirtti.

Açılan giyim mağazasının öğrencilere güzel bir destek olduğunu belirten Büyükkılıç, belediye olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Altun ise merkezin açılmasında emeği geçen Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla velilerin ve hayır sahiplerinin vermiş olduğu hayırları öğrencilere ulaştıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından giyim merkezi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
