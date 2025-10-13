Kızılay, 2028'de 81 İlde 91 Aşevi Hedefliyor

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Hedefimiz, 3 senenin sonunda yani 2028 yılında 81 ilde 91 aşevine ulaşmak." dedi.

Yılmaz, kentteki temasları kapsamında, Türk Kızılay tarafından Kızılay Mahallesi'nde kurulan 1000 kişilik Elazığ Aşevi'nin açılışına katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Türk Kızılay olarak 2025 yılında stratejik bir karar verdiklerini, 81 ile 81 aşevi açma noktasında hedef koyarak harekete geçtiklerini söyledi.

Bağışçıların desteğiyle 2025 yılının başından bu yana 5 aşevinin açıldığını ifade eden Yılmaz, 15 aşevinin inşa çalışmalarının farklı aşamalarda sürdüğünü belirtti.

"Hedefimiz, 3 senenin sonunda yani 2028 yılında 81 ilde 91 aşevine ulaşmak." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde çok büyük bir demografik değişim var, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Artık daha uzun yaşıyoruz, Allah uzun ömür versin, Rabb'im başımızdan büyüklerimizi, onların duasını eksik etmesin ama bir taraftan da çocuklarımızı okutuyoruz ve başka illere çalışmaya gönderiyoruz. Büyüklerimiz, kendi evlerinden ayrılmak istemiyor. Bu da ister istemez evinde tek başına yaşayan, yemek pişirirken belki zorlukla karşılaşacak birçok büyüğümüzün olduğu gerçeğini beraberinde getiriyor. Bir taraftan da engelliler, dezavantajlı gruplarımız var. Bu aşevleri evinde tek başına yaşayıp kendi kendine sıcak yemeğini pişirme kabiliyeti olmayan büyüklerimiz için, onlar bizim çınarlarımız."

"Kızılayı hep bir 'iyilik köprüsü' olarak tanımlıyoruz"

Aşevlerinin afet anında da önemli fonksiyon üstlendiğini dile getiren Yılmaz, hangi afet olursa olsun, Kızılayın çalışanları, gönüllüleri, şubeleriyle gerek afete müdahale eden kahramanlara gerekse de afetten etkilenenlere yemek hizmeti vermekle görevlendirildiğini söyledi.

Yılmaz, "Şu anda açılışını yaptığımız aşevinden örnek vermek gerekirse her gün 1000 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedeflerken herhangi bir afet zamanında 10 bin kişiye kadar artacak bir kapasiteyi de aslında hinterlandımıza eklemiş oluyoruz. Dolayısıyla afete hazırlık anlamında da kapasite ekleme anlamında da aşevlerimize çok büyük kıymet veriyoruz. Kızılayı hep bir 'iyilik köprüsü' olarak tanımlıyoruz. İhtiyaç sahibiyle veren el arasındaki bir iyilik köprüsü. Devletten bütçe almıyoruz, hayırsever milletimizin bize emanet ettiği bağışları, onların bize emanet ettiği doğrultuda yerince yeterince kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin iyilik meşalesi haline gelmiştir"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da "iyilik çınarı"nın meyvesi gördükleri aşevinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hatipoğlu, "1868'den itibaren milletimizin o merhamet duygularının en muazzam olarak şekillendirildiği bir yer Kızılay. Sadece savaş meydanlarında değil aynı zamanda aziz milletimizin soluğuna ve merhametine ihtiyaç duyan her coğrafyada bulunması hasebiyle aynı zamanda dünyada pek çok yerde mazlumun yanında yer almış, insanların kızıl hilali gördüklerinde sığındıkları bir liman olmuştur. Bu anlamda da ülkemizin iyilik meşalesi haline gelmiştir." dedi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da Kızılayın sadece afet anlarında değil her zaman ve her koşulda insanlığın yanında olmayı kendisine görev edindiğine dikkati çekti.

"Burada pişecek her lokmada gönül sıcaklığı, her tabakta insanlık değeri olacaktır." diyen Kızılkaya, aşevinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, Kızılay gönülleri ve vatandaşlar katıldı.