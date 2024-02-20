Kızıla Boyanan Gökyüzü Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Türk bayrağının kızıla bürünen güneşin önünde dalgalandığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da gün batımı izleyenleri hayran bıraktı. Türk bayrağının kızıla bürünen güneşin önünde dalgalandığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.