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Kızıla Boyanan Gökyüzü Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

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İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Türk bayrağının kızıla bürünen güneşin önünde dalgalandığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.

Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da gün batımında gökyüzü ve Türk bayrağının kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gün batımı izleyenleri hayran bıraktı. Türk bayrağının kızıla bürünen güneşin önünde dalgalandığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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