Ardahan-Dron sesinden tedirgin olan kızıl tilki, yuvasını terk etmedi

ARDAHAN'da kızıl tilki, kendisine yaklaşan dronu tedirgin bir şekilde izledi ancak yuvasının yanından ayrılmadı.

Şehir merkezine yakın bir bölgede kızıl tilkiyi kaydetmek isteyen Hacı Osman Yıldız, dron uçurdu. Yıldız, dron kamerasıyla arazide gördüğü kızıl tilkiyi yakından görüntülemek istedi. Kendisine yaklaşan dronu gören tilkinin kısa süreli yaşadığı tedirginlik kameraya yansıdı. Yuvasının önündeki tilki, yakınına kadar gelen drona rağmen yerinden ayrılmadı. Yuvasının etrafında çember çizerek dolaşan tilki, dron kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,