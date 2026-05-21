Haberler

Antalya'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Antalya'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bitkin halde bulunan kızıl şahin, bir aylık rehabilitasyonun ardından sağlığına kavuşarak doğal ortamına bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan kızıl şahin, bir ay süren rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yaklaşık bir ay önce bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kızıl şahinin veteriner hekimlerce yapılan kontrolünde, ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar tespit edildi.

Beslenemediği için güçsüz düştüğü ve uçamadığı belirlenen kuş, parkın rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Sağlığına kavuşarak yeniden uçmaya başlayan kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi ve DKMP ekiplerince doğaya salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 22 Nisan'da tedavi altına aldıkları kızıl şahinin sağlığına kavuşmasından ve yeniden doğal yaşam alanına dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.???????

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum