Antalya'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan kızıl şahin, bir ay süren rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yaklaşık bir ay önce bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kızıl şahinin veteriner hekimlerce yapılan kontrolünde, ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar tespit edildi.

Beslenemediği için güçsüz düştüğü ve uçamadığı belirlenen kuş, parkın rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Sağlığına kavuşarak yeniden uçmaya başlayan kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi ve DKMP ekiplerince doğaya salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 22 Nisan'da tedavi altına aldıkları kızıl şahinin sağlığına kavuşmasından ve yeniden doğal yaşam alanına dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.