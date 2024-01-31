Kızı doğruladı! Tartışma yaratan videodaki kişi Abdullah Çatlı

1993 yılındaki bir trafik çevirmesinde kaydedilen 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi görüntüde kişinin Abdullah Çatlı olduğunu öne sürdü.

ÇATLI'NIN KIZI TEYİT ETTİ: O KİŞİ BABAMDI

Bahsi geçen görüntüyle ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan bir açıklama geldi. Sabah yazarı Ferhat Ünlü'ye konuşan Gökçen Çatlı, görüntülerdeki kişinin babası olduğunu ve görüntünün Susurluk kazasından 3 yıl önce çekildiğini belirtti.