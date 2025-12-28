Haberler

Tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kız meselesi yüzünden üniversite öğrencisi A.D.D. bıçakla yaralandı. Durumu iyi olan A.D.D.'nin yaralanmasının ardından, saldırganlardan 2'si gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 kişi, kız meselesi yüzünden tartıştıkları üniversite öğrencisi A.D.D.'yi (19), bıçakla yaraladı. A.D.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganlardan 2'si yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. A.D.D. ile 3 kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi. Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı. Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

