Kız Kulesi'nde 15 Temmuz'un 10'uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Kız Kulesi'nde düzenlenen ışık gösterisi, görsel şölen oluşturdu. Kulenin dış cephesine yansıtılan animasyonlar ve özel içeriklerle 15 Temmuz anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla Kız Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kulenin dış cephesine yansıtılan ışıklı görseller ve animasyonlar görsel şölen oluşturdu. Gösteride 15 Temmuz'u anlatan özel içerikler yansıtıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı