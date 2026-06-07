Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden Baba-Oğul Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak öldüren E.K. (55) adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçedeki Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle giden Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı. Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a ateş açtı. Baba-oğlu av tüfeğiyle vuran E.K., olay sırasında devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Ersoy'un öldüğü belirlendi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Ersoy da doktorların müdahalesine kurtarılamadı. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi E.K.'yi gözaltına alan jandarma, sorgulamak üzere jandarma komutanlığına götürdü. E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı