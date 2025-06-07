Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Çalışan Yaralandı

Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Çalışan Yaralandı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir markette, 21 yaşındaki Sevde K. kıyma makinesine elini kaptırarak yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan genç kadının parmaklarının koptuğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir markette kıyma makinesine elini kaptıran iş yeri çalışanı Sevde K. (21), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sırlarında Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market çalışanı Sevde K. elini kıyma makinesine kaptırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Sevde K.'nin eli, kıyma makinesinden çıkartıldı. Sevde K., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmaklarının koptuğu öğrenilen Sevde K. burada tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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