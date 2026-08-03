Alanya'da Yunus Kıyıda Tatilcilerle Yüzdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunusun tatilcilerin çevresinde yüzdüğü anlar dron ile görüntülendi.

Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girenler, kıyıya yaklaşan bir yunus fark etti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus, bir süre kıyıda yüzen insanların çevresinde dolaştı. Yunusu görenler şaşkınlık yaşarken, bu anlar dronla görüntülendi. Yunus bir süre sonra denizde gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı