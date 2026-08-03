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Alanya'da Yunus Kıyıda Tatilcilerle Yüzdü

Alanya'da Yunus Kıyıda Tatilcilerle Yüzdü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'ndeki plajda kıyıya yaklaşan bir yunus, denize giren tatilcilerin çevresinde yüzdü. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus, insanlarla bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Bu olağanüstü anlar, dron ile havadan görüntülendi ve yunusu görenler şaşkınlık yaşadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunusun tatilcilerin çevresinde yüzdüğü anlar dron ile görüntülendi.

Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girenler, kıyıya yaklaşan bir yunus fark etti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus, bir süre kıyıda yüzen insanların çevresinde dolaştı. Yunusu görenler şaşkınlık yaşarken, bu anlar dronla görüntülendi. Yunus bir süre sonra denizde gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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