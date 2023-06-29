Kıyıköy'de Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından limana getirilerek Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgi göre, Toptepe mevkisinde bir kişinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ahmet A'nın (58) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ahmet A'nın cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeden alınarak limana getirildi.
Ceset daha sonra Vize Devlet Hastanesine morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.