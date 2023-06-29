Kıyıköy'de Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından limana getirilerek Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.