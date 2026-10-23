Kıyı Emniyeti'nin kurtardığı BANDA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçirildi

Kıyı Emniyeti'nin kurtardığı BANDA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de 15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenip karaya oturan Liberya bayraklı BANDA tankeri, 20 Ekim'de Kıyı Emniyeti ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçirilen tankerin geçişi havadan görüntülendi.
SARIYER'de sürüklendikten sonra karaya oturan Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kurtarıldıktan sonra İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankerin geçişi havadan görüntülendi.
15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada 5 gün kaldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin 20 Ekim'de gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla yüzdürülen 'BANDA' isimli tanker, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankerin geçişi dronla havadan görüntülendi.