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Kıyı Emniyeti, Kadıköy Suadiye önlerinde sürüklenen 4 kişi taşıyan tekneyi kurtardı

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Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kurtarıldı. KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenen tekne Caddebostan Sahili'nde emniyete alındı.

Kadıköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Caddebostan Sahili'nde emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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