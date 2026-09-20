Kıyı Emniyeti, Kadıköy Suadiye önlerinde sürüklenen 4 kişi taşıyan tekneyi kurtardı

Kıyı Emniyeti, Kadıköy Suadiye önlerinde sürüklenen 4 kişi taşıyan tekneyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+125 sitede yayında
Güncelleme:
Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kurtarıldı. KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenen tekne Caddebostan Sahili'nde emniyete alındı.
Kadıköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Caddebostan Sahili'nde emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA