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Kıyı Emniyeti Büyükçekmece önlerinde gemideki hasta personelin tahliyesini bildirdi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece önlerinde demirli bir gemide bulunan hasta personelin KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla tıbbi tahliyesinin yapıldığını bildirdi. Tahliye edilen hasta personel sağlık ekiplerine teslim edildi.

Büyükçekmece önlerinde demirli gemide bulunan hasta personelin tıbbi tahliyesinin yapıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece önlerinde demirli bulunan bir gemideki hasta personel, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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