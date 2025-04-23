Kıyamet Kilisesi'nde Papa Franciscus Anma Ayini ve Gazze İçin Dualar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla düzenlenen anma ayininde Gazze için de dualar edildi.

Kıyamet Kilisesi'nde düzenlenen ayine, Papa Franciscus'un ardından Vatikan için adaylar arasında bulunan Kudüs Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa başkanlık etti. Ayinde Filistinli Hristiyanlar Gazze için de dualar etti.

Kudüs Latin Patrikliği'nden yapılan açıklamada, "Kudüs Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, inanç ve umutla karışık bir hüzün hakim olduğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde, Papa Franciscus'un ruhunun huzuru için düzenlenen ayine başkanlık etti." denildi.

Açıklamada, "Hristiyanların Papa Franciscus için dualar eşliğine Kıyamet Kilisesi'ne akın ettiği" kaydedildi.

Pizzaballa'nın ayinin ardından Vatikan'a hareket ettiği, orada Papa Franciscus için düzenlenecek törene katılacağı bildirilen açıklamada, Pizzaballa'nın şu sözleri aktarıldı:

"Öncelikle benim için dua edin çünkü büyük ve önemli bir sorumluluk taşıyorum. ve hep birlikte kilise için dua edelim; çünkü biz evrensel kilisenin, Katolik Kilisesi'nin bir parçasıyız."

Ayine katılan Kutsal Toprak Muhafızı Papa Francesco Patton da, "Papa Franciscus, kutsal topraklardaki halklarının çektiği acılarla özellikle de Gazze'deki trajediyle her zaman yakından ilgileniyordu. Defalarca ateşkes çağrısında bulundu ve insani yardımların ulaştırılmasını istedi." dedi.