Kıyafete emdirdiği uyuşturucuyu kargo ile cezaevine gönderirken yakalandı

BURSA'da kot pantolon ve tişörte emdirdiği uyuşturucuyu, kargo ile cezaevine göndermek isteyen şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir cezaevine kargo yolu ile kıyafete emdirilmiş uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, kargo şubesi önünde yakalanırken, elindeki pakette daralı ağırlığı 2 kilogram olan 1 kot pantolon ile 1 tişörte emdirilmiş vaziyette sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı