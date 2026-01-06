Haberler

1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

Güncelleme:
Ordu'da hayvancılık yapan Tırıçoğlu çifti, koyunlarından biri tarafından dünyaya getirilen 'Kıvırcık' isimli kuzuyu soğuk havalar nedeniyle evde bebek gibi bakıyor. Kuzunun üşümemesi için kıyafet giydirerek sobanın yanında ısıtıyorlar.

ORDU'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar.

Perşembe ilçesi Sırakovancı Mahallesi'nde hayvancılık yapan 2 çocuk sahibi Orhan ve Halise Tırıçoğlu çiftinin beslediği koyunlardan biri, 1 hafta önce 1 kuzu dünyaya getirdi. Tırıçoğlu çifti, soğuk ve karlı havanın etkili olduğu bölgede kuzularının üşüyüp, hastalanmaması için evde bakmaya başladı. 'Kıvırcık' adını verdikleri kuzuyu gündüzleri annesinin yanına bırakan Orhan ve Halise Tırıçoğlu, hava kararınca ise üşümesin diye kıyafet giydirip, eve getiriyor ve sobanın yanında ısıtıyor.

'BİBERONLA BESLİYORUZ'

Kıvırcık'ın evde üçüncü çocukları gibi olduğunu belirten Halise Tırıçoğlu, "Ahırda üşüdüğü için eve getiriyoruz. Evde biberonla besliyoruz ve sobanın yanında ısıtıyoruz. Sonra da annesinin yanına götürüyoruz. Kıvırcık'a bebek gibi bakıyoruz ve onunla sürekli ilgileniyoruz" diye konuştu.

Orhan Tırıçoğlu ise "Havalar çok soğuk olduğu için kuzumuz üşümesin diye eve getiriyoruz. Evin içinde bakımını yapıyoruz. Hava şartları çok ağır olduğu için böyle yapmak zorundayız, yoksa hasta olur. İnşallah yakında havalar biraz ısınır da Kıvırcık dışarıya çıkıp, otlanır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
