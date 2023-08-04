Kıvılcım Ural Yeni Albümünü Yayımladı

Alternatif sahnenin güçlü kadınlarından Kıvılcım Ural, yeni albümü öncesi 'Ama Ben Mafyayım' adlı teklisini yayımladı.

Eğlenceli, düşsel renkli bir dünya Alternatif sahnenin güçlü kadınlarından Kıvılcım Ural, uzun soluklu kariyerinin yeni albümünü tamamladı.

Eylül 2023'te yayınlanacak yeni albüm öncesi Kıvılcım Ural, en taze teklisi "Ama Ben Mafyayım"ı tüm dijital platformlardan KuruKafa Müzik etiketi ile yayımladı.

Kıvılcım Ural, "Ama ben mafyayım" ile rock tarzında kullanılan elementleri, modern indie ve alternatif öğelerle yeniden yorumlayarak yepyeni bir sound ile dinleyicilerine sunuyor.

Söz ve müziği yine Kıvılcım Ural'a ait "Ama Ben Mafyayım"ın düzenlemesi Onur Gülanber, miks'i Onur Gülanber ve Berk Kula imzasını taşıyor.

Sahnede, gitarda Onur Gülanber, gitar ve bas gitarda Baturalp Yılmaz, davulda Çağdaş Topal ve gruba klarnet soloda Zafer Özkan eşlik ediyor.

Söz yazarı ve yorumcu Kıvılcım Ural kendisine ait ilk stüdyo albümü "Rüya Raporları" 2013 yılında yayınlandıktan sonra devam eden yıllarda; "Aşk Laftan Anlamaz", "Yıllar Sonra", "Aşktan Ölen Var mı?", "Ben Vazgeçmezsem" ve "Ama Ben Mafyayım" şarkılarını yayınladı.

"Ama Ben Mafyayım" aşkına aşık bir kadının hikayesinin esprili şarkı sözleriyle anlatımıdır. Renkli ve eğlenceli sinemasal kurguda Anıl Can'ın çektiği video klip, Kıvılcım Ural'ın rol yeteneğini öne çıkarıyor.

Kıvılcım Ural, 1989 İstanbul doğumlu söz yazarı ve yorumcudur. Söz ve mu¨ziği kendisine ait olan ilk stu¨dyo albu¨mu¨ "Ru¨ya Raporları" 2013 yılında yayınlanmıştır.

Devam eden yıllarda yayınlanan single eserleri; 2016'da "Aşk Laftan Anlamaz", 2019'da "Yıllar Sonra", 2021 yılında "Aşktan Ölen Var mı?" ve 2022 yılında "Ben Vazgeçmezsem"dir. 6 Temmuz 2023'te yayınlanacak "Ama Ben Mafyayım", Kıvılcım Ural'ın 2023 Eylu¨l'de yayınlanacak albu¨mu¨nu¨n ikinci single'ıdır.

Ama Ben Mafyayım Şarkı Sözleri:

Ne sandın ne sandın kendini

Dağıttım sokaklara çıplak resmini

Neyse, şimdi içerim bir kahve ortalık yandı nasıl olsa

Makyajımla ağlarım da gözyaşım ağır olur

Alındım, pantolon gibi de daraldım

Anlatmam bana kalsın Senin resmin karalansın

Oh ne rahatladım san

Ateşler içinde bir sen yan

Yok mu tanıdık mafyan Seni benden kurtaran

Ama ben mafyayım Ne sandın ne sandın kendini

Dağıttım sokaklara çıplak resmini

Neyse şimdi içerim bir kahve

Ortalık yandı nasıl olsa

Makyajımla ağlarım da gözyaşım ağır olur

Alındım pantolon gibi daraldım

Anlatmam bana kalsın

Senin resmin karalansın

Ama ben mafyayım