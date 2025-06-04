KİTVAK'tan Kanser Tedavisi Gören Çocuklara Bayram Etkinliği

KİTVAK'tan Kanser Tedavisi Gören Çocuklara Bayram Etkinliği
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Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı, kanser tedavisi gören çocuklar için Ege Üniversitesi'nde Kurban Bayramı etkinliği düzenledi. Çocuklar, özel hazırlanan pasta kesip bayram hediyesi aldı.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) tarafından kanser tedavisi gören çocuklar için Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi.

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programda, çocuklar kendileri için özel hazırlanan pastayı kesti, oyunlar oynadı.

Ayrıca çocuklara bayram hediyesi de verildi.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, onkoloji hastası çocuklar, onların aileleri ve sağlık çalışanları ile bayram sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Çocukların gözlerinde mutluluğa şahit olmanın çok değerli olduğunu belirten Ulueren, moral ve motivasyonun tedavi sürecini belirleyen önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Hasta çocukların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Ulueren, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın hediyelerle mutlu olmaları, pastayı üflemeleri, dilek tutmaları onlara yaşam heyecanı veriyor. Her resmi ve dini bayramlarda çocuklarımız için etkinlik düzenliyoruz. Bu sayede onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onların sağlıklı, mutlu, umutlu olması bizim için çok önemli. Çünkü onları mutlu görmek bizim yolumuzu aydınlatıyor, yeni projeler yapmamız için yol gösteriyor."

Şimdiye kadar bağışçıların destekleriyle 300 milyon liranın üstünde sağlık yatırımı yaptıklarını aktaran Ulueren, yeni bir onkoloji laboratuvarı açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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