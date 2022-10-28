Kissinger: Dünya Barışı ve İlerlemesi İçin Abd-Çin İlişkilerinden Daha Elzemi Yok

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çarşamba günü, halen gergin olan ABD-Çin ilişkilerinin "daha olumlu ve tutarlı bir yöne" dönmesini umduğunu söyledi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çarşamba günü, halen gergin olan ABD-Çin ilişkilerinin "daha olumlu ve tutarlı bir yöne" dönmesini umduğunu söyledi.

99 yaşındaki Kissinger bu sözlerini, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin (NCUSCR) yıllık Gala Yemeğinde yayınlanan önceden kaydedilmiş video konuşmasında sarf etti.

SES (İngilizce): HENRY KİSSİNGER, ABD eski Dışişleri Bakanı:

"Benim düşünceme ve deneyimlerime göre, dünyanın barışı ve dünyanın ilerlemesi için ABD-Çin ilişkilerinden daha elzem olan bir ilişki yok. Dünyada farklı bakış açıları mevcut, ancak aynı zamanda, modern teknoloji öylesine komplike bir hale geldi ki yüksek teknoloji silahlarıyla yapılan bir savaş muhtemelen tüm ülke liderliklerinin kontrol kapasitesinin ötesinde.

Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinin devamlı çatışmalarla dolu bir yöne sürüklenmesi, uygulamada bu çatışmalardan birinin kontrol dışına çıkma sonucunu doğuracaktır. ve bu yüzden önceki yönetimde, önceki ABD yönetimi zamanında başlayan mevcut savrulma durdurulmalı ve tersine döndürülmelidir. ABD-Çin ilişkileri daha olumlu daha uyumlu bir yöne çevrilebilirse dünya buna müteşekkir olacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor.(XHTV)