Kişisel verileri yasa dışı sorgulayan 11 şüpheli tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verileri yasa dışı sorguladığı tespit edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği 'TSG' adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu paneli tespit edildi. Bu kapsamda, 17 Nisan 2026 tarihinde Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8'i suça sürüklenen çocuk 11 şüpheli, 'Siber güvenlik yasasına muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme, verileri bozma yok etme' suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam ettiği belirtildi.

