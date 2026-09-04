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31 Avukata 'yasa dışı panel' gözaltısı

31 Avukata 'yasa dışı panel' gözaltısı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verilerin 'panel' adı verilen sorgulama sisteminde kullanıldığını, bu sistemi kullanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 39 büroda arama yapıldığını açıkladı. Bakan, vatandaşların mağdur edilmesine asla izin verilmeyeceğini ve hukuku istismar edenlerin yanına kar kalmayacağını belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verilerin yer aldığı 'panel' adı verilen sorgulama sistemini kullandığı belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek 'panel' adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak 'borcunuz yasal takibe düştü', 'uzlaşma sürecini kaçırdınız', 'hakkınızda haciz işlemi başlatıldı' gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, "Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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