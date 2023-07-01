Kişinev Havalimanı Saldırganı Uluslararası Düzeyde Aranıyor

Moldovalı yetkililer, Kişinev Havalimanı saldırganının bir banka müdürünü kaçırmasıyla bağlantılı olduğu için uluslararası düzeyde arandığını belirtti. Saldırganın giriş anında uluslararası bürolar tarafından aranmadığı ancak olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda Tacikistan'daki meslektaşlardan uluslararası alanda arandığı öğrenildi.

Polis Müdürü Viorel Cernauteanu ve Başsavcı Vekili Ion Munteanu, bugün Kişinev Havalimanı saldırısıyla ilgili basın toplantısı düzenleyip Tacikistan vatandaşı olan saldırganın, bir banka müdürünün kaçırılmasıyla ilişki olarak uluslararası düzeyde arandığını belirtti. Moldova hükümeti, polis ve savcılığın basın toplantısına ilişkin şu açıklamaları yaptı;