Kısalar Festivali, İlk Kez Sanatseverlerle Buluşuyor

Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerinin yer aldığı, sanatçılar için yeni bir üretim ve paylaşım alanı açmayı hedefleyen Kısalar Festivali, 12-15 Haziran'da DasDas'ta sanatseverlerle buluşacak.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleşecek festival, kısa formunun da uzun oyunlar kadar etkileyici ve güçlü bir anlatım aracı olabileceğini göstermek, sanatçılar için yeni üretim alanları yaratmak ve sahne sanatları alanındaki profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor.

Festivale performans, atölye ve yazarlık olmak üzere üç ayrı başlık altında başvurular kabul edilecek.

Başvuru için detaylı bilgiye "https://kisalarfestivali.org/" adresinden ulaşılabilecek.