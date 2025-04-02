Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı İlkbaharda Bir Arada Görüntülendi

Böylesi ilk kez görüntülendi: Kış uykusundan uyanan 8 bozayı bir arada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Çağlayan köyünde 8 bozayı bir arada görüntülenirken, ayıların ilkbaharın gelişiyle birlikte neşeli halleri dikkat çekti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Çağlayan köyünde Gülseren Erdoğan isimli vatandaş, ilkbahar mevsimiyle birlikte kış uykusundan uyanan ve bir yandan yiyecek ararken bir yandan da oyun oynayan 8 bozayıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Uzun süre çayırlık alanda gezinen ayılar daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolurken, görüntüleri çeken Gülseren Erdoğan, ilk kez bu kadar ayıyı bir arada gördüğünü söyledi.