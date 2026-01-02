Haberler

Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçeye indi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Cep telefonlarıyla görüntülenen kurtlar, mahalle aralarında dolaşarak yiyecek peşinde koştu.

VAN'ın Başkale ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde sokaklarda sürü halinde dolaşan 4 kurt, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kurtların mahalle aralarında dolaşarak yiyecek aradığı anlar yer aldı. Bölgede daha önce de sık sık görüldüğü belirtilen kurtların, kış şartları ve doğada yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle ilçe merkezine indikleri belirtiliyor. Mahalleli, kurtların özellikle gece saatlerinde ortaya çıktığını da belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

