Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçeye indi

VAN'ın Başkale ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde sokaklarda sürü halinde dolaşan 4 kurt, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kurtların mahalle aralarında dolaşarak yiyecek aradığı anlar yer aldı. Bölgede daha önce de sık sık görüldüğü belirtilen kurtların, kış şartları ve doğada yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle ilçe merkezine indikleri belirtiliyor. Mahalleli, kurtların özellikle gece saatlerinde ortaya çıktığını da belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.