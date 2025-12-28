Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

MUŞ'ta 3 arkadaş kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilerek İstasyon Caddesi'nde kayak yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kış etkisini gösterdi. Yağışın yoğun olduğu Muş'ta 3 arkadaş beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdü. Üç arkadaş, kayak takımı ekipmanlarını giyerek kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kaldırımda kayak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,