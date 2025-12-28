Haberler

Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta yoğun kar yağışını fırsat bilerek 3 arkadaş, İstasyon Caddesi'nde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MUŞ'ta 3 arkadaş kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilerek İstasyon Caddesi'nde kayak yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kış etkisini gösterdi. Yağışın yoğun olduğu Muş'ta 3 arkadaş beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdü. Üç arkadaş, kayak takımı ekipmanlarını giyerek kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kaldırımda kayak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...