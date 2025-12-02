Kiryat Arba'da Araçla Ezme Girişimi: Bir Asker Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında yaşanan araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin yaralandığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir Filistinlinin kullandığı aracı, Yehuda kavşağı yakınlarında İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü ve bir kadın askeri yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin kaçan saldırganı bulmak için bölgede kapsamlı arama başlattığı ve yolları trafiğe kapattığı ifade edildi.

Israel Hayom gazetesinde ise İsrail güçlerinin, Kiryat Arba yakınlarında İsrailli kadına çarpan aracın Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e doğru kaçtığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Kiryat Arba'da yaşanan olayın ardından El Halil kentine pek çok noktadan baskın düzenledi ve kente giriş çıkışları kapattı.