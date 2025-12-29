Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı devam ederken, sıcaklık sıfırın altına düştü. Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları yaparken, sürücüler uyarıldı.
Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle Kervansaray Dağı, ilin yüksek kesimleri, merkezindeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik polisleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Niğde
Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.