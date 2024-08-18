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Kırşehir Valisi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü, kentteki inşaatları inceledi

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü-Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte inşaatı devam eden kurum binalarını inceledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara ve Bilmez, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'in yapımı büyük oranda tamamlanan inşaatlarını inceledi. Ayrıca, Ahi Evran Veli türbesi ve Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü-Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte inşaatı devam eden kurum binalarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kenti ziyaret eden Bilmez, Vali Buhara ile bir araya geldi.

Buhara ve Bilmez, Afad, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'in yapımı büyük oranda tamamlanan inşaatlarını inceledi. Ardından, 112 Acil Çağrı Merkezinin şu anki hizmet binasında görevi başındaki personelle bir araya gelen Buhara ve Bilmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Buhara ve Bilmez ile beraberindeki heyet, Ahi Evran Veli türbesini ziyaret ederek dua etti, alanında ilk olma özelliğiyle bilinen Kırşehir Ahilik Müzesi'nde sergilenen eserleri inceledi.

Buhara ve Bilmez'e 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Yalınız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ile ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Emin Bilmez Mete Buhara Ahi Evran AFAD Politika Güncel Haberler

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